ДАЮ 15 БАЛЛОВ Используя антонимы составь 4 предложения из двух частей с союзом а . гладкая поверхность - неровная поверхность высокий берег - низкий берег узкий проход - широкий проход скупой человек - щедрый человек добро...

Русский язык
ДАЮ 15 БАЛЛОВ Используя антонимы составь 4 предложения из двух частей с союзом а . гладкая поверхность - неровная поверхность высокий берег - низкий берег узкий проход - широкий проход скупой человек - щедрый человек доброе слово - злое слово жёсткая подушка - мягкая подушка легкомысленный поступок - обдуманный поступок редкие заросли - густые заросли
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кто думает, как обогатиться самому, не думая о других, тот скупой , а кто щедро делится с другими тем, что имеет, тот щедрый человек. Доброе слово даже вылечить может, а злое - может инвалидом сделать человека. У стола из дерева гладкая поверхность, а у самого дерева неровная поверхность. На жесткой подушке не очень удобно спать, а на мягкой хочется полежать подольше.
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