ДАЮ 15 БАЛЛОВ Используя антонимы составь 4 предложения из двух частей с союзом а . гладкая поверхность - неровная поверхность высокий берег - низкий берег узкий проход - широкий проход скупой человек - щедрый человек добро...

Гость: Гость:

Кто думает, как обогатиться самому, не думая о других, тот скупой , а кто щедро делится с другими тем, что имеет, тот щедрый человек. Доброе слово даже вылечить может, а злое - может инвалидом сделать человека. У стола из дерева гладкая поверхность, а у самого дерева неровная поверхность. На жесткой подушке не очень удобно спать, а на мягкой хочется полежать подольше.