Помогите! (y-4760)×568=81224 ещё 162945÷b+3654=3867
Математика
Помогите! (y-4760)×568=81224 ещё 162945÷b+3654=3867
Ответ(ы):
Гость:
(у-4760)×568=81224 у-4760=81224÷568 у-4760=143 у=143+4760 у=4903 162945÷в+3654=3867 162945÷в=3867-3654 162945÷в=213 в=162945÷213 в=765
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