Определи ,какое наречие , входящее в устойчивое сочетание слов,пропущено в предло??ении. Напиши правильно. 1.Дела после нашего отъезда пошли ... и вк ось. 2.Они шли по полю бок ... . 3. Чтобы угодить маме, он был готов выверну...

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Определи ,какое наречие , входящее в устойчивое сочетание слов,пропущено в предло??ении. Напиши правильно. 1.Дела после нашего отъезда пошли ... и вк ось. 2.Они шли по полю бок ... . 3. Чтобы угодить маме, он был готов вывернуть ... . 4.Ему достаточно поглядеть на человека , он уже увидит его ... .

Автор: Гость