Как речить номер 982?

Математика
Как речить номер 982?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сначало приводишь подобные,а потом заместо х и у подставляешь нужные числа и считаешь.
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