Самый прекрасным творением был храм богини _________. Его название _________.На том месте,где, согласно мифу, спорили между собой Афина и Посейдон,находится храм. В одном из его портиков вместо обычных колонн стоят ____________.
История
Самый прекрасным творением был храм богини _________. Его название _________.На том месте,где, согласно мифу, спорили между собой Афина и Посейдон,находится храм. В одном из его портиков вместо обычных колонн стоят ____________.
Ответ(ы):
Гость:
Афины. Парфенон. кариатиды — женские статуи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На 1 этаже 16-ти этажного дома барометр показывая 740 мм рт.ст.Какое давление покажет барометр на 13-м этаже, если высота одного этажа 3 метра
Английский язык
Математика
Математика
Запишите обыкновенную дрообь в виде десятичной сравни дроби и запишите в виде неравенства0.3и2/5 0.75и4/5 1/4и0.9 1/10 и 0,2 0,5и 3/5 7/10 и 0,5