Самый прекрасным творением был храм богини _________. Его название _________.На том месте,где, согласно мифу, спорили между собой Афина и Посейдон,находится храм. В одном из его портиков вместо обычных колонн стоят ____________.

История

Самый прекрасным творением был храм богини _________. Его название _________.На том месте,где, согласно мифу, спорили между собой Афина и Посейдон,находится храм. В одном из его портиков вместо обычных колонн стоят ____________.

Автор: Гость