Sin 100 + sin 10 помогите!

Математика
Sin 100 + sin 10 помогите!
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Ответ(ы):
Гость:
Sin100+ sin 10= -0.8795835
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