На 1 этаже 16-ти этажного дома барометр показывая 740 мм рт.ст.Какое давление покажет барометр на 13-м этаже, если высота одного этажа 3 метра

Физика

На 1 этаже 16-ти этажного дома барометр показывая 740 мм рт.ст.Какое давление покажет барометр на 13-м этаже, если высота одного этажа 3 метра

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