На 1 этаже 16-ти этажного дома барометр показывая 740 мм рт.ст.Какое давление покажет барометр на 13-м этаже, если высота одного этажа 3 метра
Физика
На 1 этаже 16-ти этажного дома барометр показывая 740 мм рт.ст.Какое давление покажет барометр на 13-м этаже, если высота одного этажа 3 метра
Ответ(ы):
Гость:
1) 3*12=36 2) 36:10=3.6(ММ.РТ.СТ.) 3) 740-3.6= 736.4(ММ.РТ.СТ) Ответ: 736.4 мм.рт.ст
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