Помогите пж самостоятельная по биоологии

Биология
Помогите пж самостоятельная по биоологии
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 - желудок 5 - к этому приводит не правильное питание , лишний вес , переедание Остольное не понятно .
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