ДАЮ 20 БАЛЛОВ, ОЧЕНЬ СРОЧНО! Мне нужно написать про свои черты характера в 3-4 предл??жениях. черты(творческая, любопытная, настойчивая) ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА РАННЕЕ!!

Английский язык

ДАЮ 20 БАЛЛОВ, ОЧЕНЬ СРОЧНО! Мне нужно написать про свои черты характера в 3-4 предл??жениях. черты(творческая, любопытная, настойчивая) ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА РАННЕЕ!!

Автор: Гость