ДАЮ 20 БАЛЛОВ, ОЧЕНЬ СРОЧНО! Мне нужно написать про свои черты характера в 3-4 предл??жениях. черты(творческая, любопытная, настойчивая) ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА РАННЕЕ!!
Английский язык
ДАЮ 20 БАЛЛОВ, ОЧЕНЬ СРОЧНО! Мне нужно написать про свои черты характера в 3-4 предл??жениях. черты(творческая, любопытная, настойчивая) ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА РАННЕЕ!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I am pervesing.I am creative.I am curious
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Английский язык
Математика
Қазақ тiлi