Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Х -19=72 ,3 *х =18 ,12+х =81 ,х :6=48
Математика
Х -19=72 ,3 *х =18 ,12+х =81 ,х :6=48
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x=91. 2)x=6. 3)x=69. 4)x=288
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Менин борышым шыгарма
Ответить
Математика
6420: 3 20312 : 4 43428 : 7 сколько
Ответить
Биология
В чем проявляется взаимосвязь стебля с другими органами растения
Ответить
Русский язык
Срочно помогите пожалуйста 175(1)
Ответить
Обществознание
Что не свой-нно рац. мышлению? a)Форми-ие понятий b) построение суждений виде гипоте?? c)делать умоза-ия не наруш. законов логики d) доходить до вс...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск