В чем проявляется взаимосвязь стебля с другими органами растения?
Биология
В чем проявляется взаимосвязь стебля с другими органами растения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В питании. От корня к стеблю, а от стебля ко всем органам растения)
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