Почему мох сфагнум обладает свойствами впитывать большое количество воды
Биология
Почему мох сфагнум обладает свойствами впитывать большое количество воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мох обитает на территориях которые не свойственны другим растениям. Там где сухо мало света и тепла. Поэтому когда только появляется источник воды он мгновенно начинает впитывать влагу в больших объемах. Что бы потом использовать в лалнейшем свои запасы
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