Почему мох сфагнум обладает свойствами впитывать большое количество воды

Гость: Гость:

Мох обитает на территориях которые не свойственны другим растениям. Там где сухо мало света и тепла. Поэтому когда только появляется источник воды он мгновенно начинает впитывать влагу в больших объемах. Что бы потом использовать в лалнейшем свои запасы