Моя вера,моя церковь. сочинение
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Моя вера,моя церковь. сочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала, нужно разобрать, что такое вера? Вера во что или в кого? Вера-это признание чего-либо правдивым, без какой-либо проверки, без удостоверения, в общем говоря, это мое личное мнение. Во что я верю? Я верю в себя, в религию, верю в то, что в мире много хорошего, что жизнь прекрасна, это моя личная вера. Я верю в своего Бога, верю в то, что он меня чтит и понимает, не оставит в беде. Моя церковь- моя помощь, моё укрытие ото всех плохих и худых известий мира сего. потом напиши в конце небольшой вывод
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