Срочно помогите пожалуйста 175(1)

Русский язык
Срочно помогите пожалуйста 175(1)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обвиняющий - обвиняемый, зависящий - зависимый, описывающий - описываемый, прокладывающий - прокладываемый, радующий - радуемый, значащий - значимый,осаждающий - осаждаемый, присылающий - присылаемый. ЗАДАНИЕ: употребите причасиия любой пары в составе предложений с причастным оборотом. Например: Девушка, отправляющяя письмо - Письмо, отправляемое девушкой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Что не свой-нно рац. мышлению? a)Форми-ие понятий b) построение суждений виде гипоте?? c)делать умоза-ия не наруш. законов логики d) доходить до вс...
Ответить
Русский язык
Выпиши слова которые можно переносить змея сильный урожай Иран клип лягушка ужин.
Ответить
История
Музыкальная культура 16 века в России(Доклад)
Ответить
Другие предметы
Характеристика Дика Сенда из книги 15 Летний капитан
Ответить
Биология
Почему мох сфагнум обладает свойствами впитывать большое количество воды
Ответить