Срочно помогите пожалуйста 175(1)
Русский язык
Срочно помогите пожалуйста 175(1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обвиняющий - обвиняемый, зависящий - зависимый, описывающий - описываемый, прокладывающий - прокладываемый, радующий - радуемый, значащий - значимый,осаждающий - осаждаемый, присылающий - присылаемый. ЗАДАНИЕ: употребите причасиия любой пары в составе предложений с причастным оборотом. Например: Девушка, отправляющяя письмо - Письмо, отправляемое девушкой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Что не свой-нно рац. мышлению? a)Форми-ие понятий b) построение суждений виде гипоте?? c)делать умоза-ия не наруш. законов логики d) доходить до вс...
Русский язык
Другие предметы