Что не свой-нно рац. мышлению? a)Форми-ие понятий b) построение суждений виде гипоте?? c)делать умоза-ия не наруш. законов логики d) доходить до всего своим умом?
Обществознание
Что не свой-нно рац. мышлению? a)Форми-ие понятий b) построение суждений виде гипоте?? c)делать умоза-ия не наруш. законов логики d) доходить до всего своим умом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что правильный ответ под буквой d. Доходить до всего своим умом. Рациональное мышление- это мышление, основанное на логике.
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