Даю 20 баллов. Определите поверхностное натяжение жидкости, если известно, что в капилляре радиусом 0.2 мм жидкость поднялась на 2,75 см. Плотность жидкости равна 800кг/м в кубе., ускорение свободного падения g= 10м/с в квадрате.

Физика

Даю 20 баллов. Определите поверхностное натяжение жидкости, если известно, что в капилляре радиусом 0.2 мм жидкость поднялась на 2,75 см. Плотность жидкости равна 800кг/м в кубе., ускорение свободного падения g= 10м/с в квадрате.

Автор: Гость