Даю 20 баллов. Определите поверхностное натяжение жидкости, если известно, что в капилляре радиусом 0.2 мм жидкость поднялась на 2,75 см. Плотность жидкости равна 800кг/м в кубе., ускорение свободного падения g= 10м/с в квадрате.
Физика
Даю 20 баллов. Определите поверхностное натяжение жидкости, если известно, что в капилляре радиусом 0.2 мм жидкость поднялась на 2,75 см. Плотность жидкости равна 800кг/м в кубе., ускорение свободного падения g= 10м/с в квадрате.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H=2*сигма/p*g*R сигма=h*p*g*R/2=2,75*10^-2*800*10*0,2*10^-3/2=22*10^-3 Н/м
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