Напиши сочинение описание на тему первый снег
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Напиши сочинение описание на тему первый снег
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый снег это нечто что нельзя сказать! В голове промелькнула вся зима как катаюсь на льду играю в снежки всё. Сразу бегу нат улицу выгляжу как псих но всё равно я так саскучилась по тебе снежок ты моя зима соскучилась по марозам. Мне так нравится первый снег жаль скоро ты растаешь но обещай вернёшься ко мне ах мороз и солнце катся я бегу на горку но тут пошёл дождь и всё ушло мой первый снег.
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