Напиши сочинение описание на тему первый снег

Русский язык
Напиши сочинение описание на тему первый снег
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый снег  это нечто что нельзя сказать! В голове промелькнула вся зима как катаюсь на льду играю в снежки всё. Сразу бегу нат улицу выгляжу как псих но всё равно я так саскучилась по тебе снежок ты моя зима соскучилась по марозам.  Мне так нравится первый снег жаль скоро  ты растаешь но обещай вернёшься ко мне ах мороз и солнце катся я бегу на горку  но тут пошёл дождь и всё ушло мой первый снег.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Освободить воду от растворенных в ней веществ можно: а) фильтрованием б) дистилляцией в) хроматографией г) отстаиванием
Ответить
Русский язык
Текст описание на тему "любимое место отдыха с семьёй"
Ответить
Математика
Помогите плез даю 15 балов Cпростыть вираз: 1)6пмнж 12 пмнж а пмнж 2 пмнж б 2)8 пмнж на с пмнж на 5 пмнж на d пмнж на 2 пмжн-(означаю помно...
Ответить
Українська мова
2 речення про козаків.
Ответить
Алгебра
Найдите значение функции y=x²-2x соответствующее данному значению аргумента равному -3
Ответить