Освободить воду от растворенных в ней веществ можно: а) фильтрованием б) дистилляцией в) хроматографией г) отстаиванием
Химия
Освободить воду от растворенных в ней веществ можно: а) фильтрованием б) дистилляцией в) хроматографией г) отстаиванием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)дистилляцией так изготавливают соль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите плез даю 15 балов Cпростыть вираз: 1)6пмнж 12 пмнж а пмнж 2 пмнж б 2)8 пмнж на с пмнж на 5 пмнж на d пмнж на 2 пмжн-(означаю помно...
Українська мова
Алгебра