Освободить воду от растворенных в ней веществ можно: а) фильтрованием б) дистилляцией в) хроматографией г) отстаиванием

Химия
Освободить воду от растворенных в ней веществ можно: а) фильтрованием б) дистилляцией в) хроматографией г) отстаиванием
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)дистилляцией так изготавливают соль
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