Освободить воду от растворенных в ней веществ можно: а) фильтрованием б) дистилляцией в) хроматографией г) отстаиванием

Химия

Освободить воду от растворенных в ней веществ можно: а) фильтрованием б) дистилляцией в) хроматографией г) отстаиванием

Автор: Гость