ДАЮ 20 БАЛЛОВ ТОЛЬКО ПОМОГИТЕ СРОЧНО 1 И 2 СДЕЛАТЬ ПО РУССКОМУ

Русский язык
ДАЮ 20 БАЛЛОВ ТОЛЬКО ПОМОГИТЕ СРОЧНО 1 И 2 СДЕЛАТЬ ПО РУССКОМУ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зеленеет блестит юный не терпеливо раздельно любит
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