The pencil case is next to the girl перевод

Английский язык
The pencil case is next to the girl перевод
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
пенал поруч з дівчиною
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