План перессказа алые паруса

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План перессказа алые паруса
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Автор: Гость
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Гость:
Ассоль:1) Родилась Ассоль, Мэри умерла.2) Эгль предсказал Ассоль, что принц увезет ее в волшебное царство.3) На палец спящей Ассоль Грэй надевает кольцо. Встреча с Греем.4) Сон в котором Ассоль приснится корабль5) Ассоль остается одна.6) Ассоль увидела Алые паруса. Грэй:1) Жизнь Грэя с родителями.2) Самостоятельное паванье Грэя.3) Грэй увидел Ассоль.4) Артур Грэй затевает ремонт на корабле.5) Корабль с Алыми парусами приближается к Каперке.

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