В каком веке жил александр невский чем он занимался?

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В каком веке жил александр невский чем он занимался?
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Александр Ярославич Невский (1220 — 14 ноября 1263), князь Новгородский, Переяславский, великий князь Киевский (с 1249), великий князь Владимирский (с 1252). Жизнь святого благоверного великого князя Александра Невского Битва со шведами на Неве Ледовое побоище Битва с литовцами Отношения с Ордой Переговоры с папским престолом В Орде Князь церкви воздвиг, города отстроил   
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