Пасловица про диких животных казахскому языку
Қазақ тiлi
Пасловица про диких животных казахскому языку
Ответ(ы):
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Судьба, доля. Тағдыр, жазу. 1. Түйе жұктен қашып құтылмас, ат арбадан қашып құтылмас. Верблюду не убежать от вьюка, коню – от телеги. 2. Ажалды киік ашыққа қашады. Обреченная дикая коза по открытому полю бежит. 3. Ажалды қарға бүркітпен ойнар. Обреченная на смерть ворона с беркутом играет. 4. Көресінді көрмей, көрге кірмейсің. Не изведав отмеренное судьбой, не уйдешь в мир иной. 5. Біреудін ажалы – оттан, біреудің ажалы – судан. Одному смерть от огня, другому – от воды.
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