Впиши в предложения пропущенные слова.сьедобный гриб,ядовитый гриб.подосиновик,лисички, масленок, рыжик, мухомор

Русский язык
Впиши в предложения пропущенные слова.сьедобный гриб,ядовитый гриб.подосиновик,лисички, масленок, рыжик, мухомор
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Гость:
Предложения  Съедобный и не съедобный гриб, ядовитый мухомор, подосиновик и масленок, рыжик и  лисички.
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