Впиши в предложения пропущенные слова.сьедобный гриб,ядовитый гриб.подосиновик,лисички, масленок, рыжик, мухомор
Русский язык
Впиши в предложения пропущенные слова.сьедобный гриб,ядовитый гриб.подосиновик,лисички, масленок, рыжик, мухомор
Ответ(ы):
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Предложения Съедобный и не съедобный гриб, ядовитый мухомор, подосиновик и масленок, рыжик и лисички.
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