Помогите пожалуйста решить задачу?))) Кг масла стоит 1200 тенге,сколько стоит 200 гр этого масла?Что то не стыковка получается?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)))

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу?))) Кг масла стоит 1200 тенге,сколько стоит 200 гр этого масла?Что то не стыковка получается?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1200:1000=120тенге стоит 100 гр 0,200*120=240
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