Помогите пожалуйста решить задачу?))) Кг масла стоит 1200 тенге,сколько стоит 200 гр этого масла?Что то не стыковка получается?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)))
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу?))) Кг масла стоит 1200 тенге,сколько стоит 200 гр этого масла?Что то не стыковка получается?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)))
Ответ(ы):
Гость:
1200:1000=120тенге стоит 100 гр 0,200*120=240
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Химия
Какой объём водорода (н.у) необходим для взаимодействия со 160 г. оксида меди (II) по с??едующему уравнению реакции CuO+H2=Cu+H2O (Помагииите)