Составьте развернутый план и тезисы ответа по теме: «Внешняя политика СССР во вто??ой половине 1940-х - середине 1960-х

Гость: Гость:

-переход на мирный путь развития -в 1945 г было отменено черезвычайное положение -вводился 8-часовой рабочий день -в 1947 была отменена смертная казнь - СССР получило от Германии технологии и репарации -труды заключенных -восстановлено большенство городов -совершенствовалась система высшего образования -ширилась добыча нефти, газа и угля -разрабатывалось ядерное оружие