Даю 20 баллов! Упростите и решите выражение 4а^2+12а+9 при а=1,5

Алгебра
Даю 20 баллов! Упростите и решите выражение 4а^2+12а+9 при а=1,5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4a²+12a+9=(2a+3)(2a+3)=(2а+3)² при а=1.5 ⇒ (2*1,5+3)²=6²=36
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