Выполните задание (смотрите файл ниже):

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От чего зависит наказание за преступление? punishment for a crime depend on criminal motives, used weapon, cruality, social situation of the offender and judge loyality. (от мотивов преступления, использованного оружия, социального положения преступника и лояльности судьи). There are a lot of kinds of punishment, for example, arrest, fine, remedial work, execution and so on. (арест, штраф, исправительные работы, смертная казнь и так далее)
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