Маляру для покраски потребовалось 10,23 кг зеленой краски, красной краски -на 4,1/3 кг ??ольше, чем зеленой, а желтой -на 1,2/3 кг меньше, чем красной и зеленой вместе.Сколько всего краски израсходовал маляр?
Математика
Маляру для покраски потребовалось 10,23 кг зеленой краски, красной краски -на 4,1/3 кг ??ольше, чем зеленой, а желтой -на 1,2/3 кг меньше, чем красной и зеленой вместе.Сколько всего краски израсходовал маляр?
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