Магнит распилили на две части.. Что можно сказать про магнитные способности. Концов А и В на месте разлома?
Физика
Магнит распилили на две части.. Что можно сказать про магнитные способности. Концов А и В на месте разлома?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В точке В образуется северный магнитный полюс(N), а в точке А - южный магнитный полюс(S).
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