Причины возвышение Москвы по порятку

Гость: Гость:

Первая причина возвышения Москвы и усиления Московских князей заключалась в особенно выгодном географическом положении Москвы Москва была расположена в узле дорог, ведших из южной Руси » в северную и из новгородской земли в Рязанскую. Переселенцы из южных областей, идя на север, не могли миновать реки и в большом числе оседали вокруг города Москвы ранее, чем продвигались далее к северу. Оттого Московское княжество быстро и ;заселялось а это давало московским князьям большие средства так как чем 'гуще было население удела, тем больше получал удельный князь. Река Москва, с другой стороны, была таким водным путем который соединял верховья Волги со средним течением Оки. 5тим путем пользовались новгородцы, перевозя к себе хлеб, воск и мед из богатейших мест Рязанской земли. Владея такою торговою дорогою московские князья извлекали свои доходы из торгового движения в виде пошлин с купцов и т.п. Таким образом, географически центральное положение Москвы способствовало быстрому заселению Московского княжества и обогащению московских князей. Изобилие же материальных средств давало этим князьям большую силу и склонность к «примыслам». Второю причиною возвышения Москвы были таланты и ловкость первых московских князей, умевших использовать выгоды своего положения. Первые два московских князя, Даниил Александрович и сын его Юрий, успели «примыслить» себе все течение Москвы-реки