Помогите пожалуйсто по математике.Верна ли запись:(24-16):8=5?.Как можно ее исправить, ??тобы получилась верная запись?Приведи несколько вариантов.
Математика
Помогите пожалуйсто по математике.Верна ли запись:(24-16):8=5?.Как можно ее исправить, ??тобы получилась верная запись?Приведи несколько вариантов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(24+16)÷8=5 вроде так
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