Помогите пожалуйсто по математике.Верна ли запись:(24-16):8=5?.Как можно ее исправить, ??тобы получилась верная запись?Приведи несколько вариантов.

Математика

Помогите пожалуйсто по математике.Верна ли запись:(24-16):8=5?.Как можно ее исправить, ??тобы получилась верная запись?Приведи несколько вариантов.

Автор: Гость