Пожалуйста, определите какие плоды (сочные или сухие; односемянные или многосемянные): Черный перец, Банан, Гуава, Фисташка
Биология
Пожалуйста, определите какие плоды (сочные или сухие; односемянные или многосемянные): Черный перец, Банан, Гуава, Фисташка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черный перец: сочный односемянной (плод - костянка), сочную костянку высушивают Банан: сочный многосемянной (плод - ягода) Гуава: сочный многосемянной (плод - яблоко) Фисташка: сочный односемянной (плод - костянка), сочная костянка высыхает при созревании
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В классе 32 ученика , 3/4 из них приняло участие в лыжной гонке . Сколько учеников уча??твовало в лыжной гонке ? СРОЧНО Я 2 мин. ЖДУ!!!!!!!
Математика
Математика
Помогите пожалуйсто по математике.Верна ли запись:(24-16):8=5?.Как можно ее исправить, ??тобы получилась верная запись?Приведи несколько вариантов.