Пожалуйста, определите какие плоды (сочные или сухие; односемянные или многосемянные): Черный перец, Банан, Гуава, Фисташка

Биология

Пожалуйста, определите какие плоды (сочные или сухие; односемянные или многосемянные): Черный перец, Банан, Гуава, Фисташка

Автор: Гость