Укажите особенгости бриза 1) что означает название ветра? 2) На границе каких водо??мов возникает? 3) Как часто меняется направление? 4) Какова степень влияния на климат

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Бриз – это ветер, который образуется из-за разницы в температурах моря и суши.Днём бриз дует с моря на берег. 2) на побережье большого водоема (больших озер, водохранилищ, рек, морей) 3)Направление бриза меняется дважды в сутки: дневной (морской) дует с моря на побережье, ночной бриз дует с побережья в стороны моря.