Укажите особенгости бриза 1) что означает название ветра? 2) На границе каких водо??мов возникает? 3) Как часто меняется направление? 4) Какова степень влияния на климат
География
Укажите особенгости бриза 1) что означает название ветра? 2) На границе каких водо??мов возникает? 3) Как часто меняется направление? 4) Какова степень влияния на климат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бриз – это ветер, который образуется из-за разницы в температурах моря и суши.Днём бриз дует с моря на берег. 2) на побережье большого водоема (больших озер, водохранилищ, рек, морей) 3)Направление бриза меняется дважды в сутки: дневной (морской) дует с моря на побережье, ночной бриз дует с побережья в стороны моря.
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