Найдите пожалуйста номер 453 дам вам 25 баллов

Математика
Найдите пожалуйста номер 453 дам вам 25 баллов
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Гость:
1. Родина 2. Заколка 3. Парад 4. Подвал 5. Тритон 6. Стройка 7. Опята 8. Семена
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