Конденсатор емкостью 0,2 мкФ заряжается при напряжении 100 В. Определите энергию поля конденсатора
Физика
Конденсатор емкостью 0,2 мкФ заряжается при напряжении 100 В. Определите энергию поля конденсатора
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Гость:
Энергия заряженного конденсатора: W = Дж
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