ДАЮ 20 БАЛЛОВ Знатоки немецкого и те, кому не в лом помогите прошу❤ нужно составить текст про комнату мечты только не переиграть, то есть без всяких бассейнов и тд ЗАРАНЕЕ СПАСИБО даю 20 баллов

Немецкий язык

ДАЮ 20 БАЛЛОВ Знатоки немецкого и те, кому не в лом помогите прошу❤ нужно составить текст про комнату мечты только не переиграть, то есть без всяких бассейнов и тд ЗАРАНЕЕ СПАСИБО даю 20 баллов

Автор: Гость