ДАЮ 20 БАЛЛОВ Знатоки немецкого и те, кому не в лом помогите прошу❤ нужно составить текст про комнату мечты только не переиграть, то есть без всяких бассейнов и тд ЗАРАНЕЕ СПАСИБО даю 20 баллов
Немецкий язык
ДАЮ 20 БАЛЛОВ Знатоки немецкого и те, кому не в лом помогите прошу❤ нужно составить текст про комнату мечты только не переиграть, то есть без всяких бассейнов и тд ЗАРАНЕЕ СПАСИБО даю 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То что нужно...........
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