Помогите, пожалуйста, решить задачу по химии. При взаимодействии оксида серы (4) с раствором гидроксида натрия получен сульфит натрия массой 567г; выход продукта реакции составил 75%. Какой объем сернистого ангидрида был испол...

Химия

Помогите, пожалуйста, решить задачу по химии. При взаимодействии оксида серы (4) с раствором гидроксида натрия получен сульфит натрия массой 567г; выход продукта реакции составил 75%. Какой объем сернистого ангидрида был использован? Какую массу имеет такое количество газа? SO2 + 2NaOH = Na2SO4 +H2O

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