Помогите, пожалуйста, решить задачу по химии. При взаимодействии оксида серы (4) с раствором гидроксида натрия получен сульфит натрия массой 567г; выход продукта реакции составил 75%. Какой объем сернистого ангидрида был испол...
Химия
Помогите, пожалуйста, решить задачу по химии. При взаимодействии оксида серы (4) с раствором гидроксида натрия получен сульфит натрия массой 567г; выход продукта реакции составил 75%. Какой объем сернистого ангидрида был использован? Какую массу имеет такое количество газа? SO2 + 2NaOH = Na2SO4 +H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O 1. m(Na2SO3 теор) = m(Na2SO3 практ) / ƞ = 567 г / 0.75 = 756 г 2. n(Na2SO3) = m(Na2SO3 практ) / M(Na2SO3) = 756 г / 126 г/моль = 6 моль 3. n(SO2) = n(Na2SO3) = 6 моль 4. V(SO2) = n(SO2) * Vm = 6 моль * 22.4 л/моль = 134.4 л 5. m(SO2) = n(SO2) * M(SO2) = 6 моль * 64 г/моль = 384 г Ответ: V(SO2) = 134.4 л , m(SO2) = 384 г
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