Решите пожалуйста Дано и решение
Геометрия
Решите пожалуйста Дано и решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задача : пусть угол KNP = х , тогда угол MNP = 3х уравнение : х+3х=180 4х=180 х=180:4 х=45-KNP MNP-45*3=135 2задача: AOB + BOC +COD+DOA = 360 AOB=360-220=140 AOD=180-140=40 AOD=BOC=40 AOB =COD=140
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