Даю 25 баллов !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1. Написать программу, которая в зависимости от введённого числа С, выполняет разные действия. Если число положительное или делится на 5, то С^3, иначе (С-2)^2. 2. Написать программу, которая...

Информатика

Даю 25 баллов !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1. Написать программу, которая в зависимости от введённого числа С, выполняет разные действия. Если число положительное или делится на 5, то С^3, иначе (С-2)^2. 2. Написать программу, которая запрашивает величину угла и выводит сообщение (острый угол или нет). Величина острого угла от 0 до 90 градуса.

Автор: Гость