Даю 25 баллов !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1. Написать программу, которая в зависимости от введённого числа С, выполняет разные действия. Если число положительное или делится на 5, то С^3, иначе (С-2)^2. 2. Написать программу, которая...
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Даю 25 баллов !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1. Написать программу, которая в зависимости от введённого числа С, выполняет разные действия. Если число положительное или делится на 5, то С^3, иначе (С-2)^2. 2. Написать программу, которая запрашивает величину угла и выводит сообщение (острый угол или нет). Величина острого угла от 0 до 90 градуса.
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