ДАЮ 25 БАЛЛОВ!!! НА ФОТО!!! АНГЛИЙСКИЙ!!! Номер 8! ПОМОГИТЕ!!! НАДО СРОЧНО!!!

Английский язык
ДАЮ 25 БАЛЛОВ!!! НА ФОТО!!! АНГЛИЙСКИЙ!!! Номер 8! ПОМОГИТЕ!!! НАДО СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-have, 4-got, 5-have, 6-got Вроде так
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