Моя алмата по казахскому языку с переводом 10 предложений с прилогательными
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Моя алмата по казахскому языку с переводом 10 предложений с прилогательными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алмата мой красивый город. Он очень прекрасная город. Моя гордость Алмата. Он очень молодой город. Улицы пречисты. Все хочет жить в Алмата. Наша первая столица это город Алмата. Я ЛЮБЛЮ АЛМАТЫ. МОЙ ГОРОД АЛМАТЫ
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