Определите координаты вершин парабол: y=x²-8x+7
Алгебра
Определите координаты вершин парабол: y=x²-8x+7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Xo=-b/2a; Xo=8/2=4 Yo=4^2-8*4+7=16-32+7=-9. ответ:(4;-9)
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