Строение и функции ядра показать расположения органоидов в клетке

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Ядро состоит из:нуклеоплазмы;хромосом (хроматина);ядрышек;ядерной оболочки, представляющей собой часть эндоплазматического ретикулума. Главные функции клеточного ядра следующие:хранение информации;передача информации в цитоплазму с помощью транскрипции, т. е. синтеза переносящей информацию и-РНК;передача информации дочерним клеткам при репликации - делении клеток и ядер.