Как называется эта орфограмма в слове тОсковал? мировозЗрение?

Русский язык
Как называется эта орфограмма в слове тОсковал? мировозЗрение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тосковал - безударная гласная в корне слова. Мировоззрение - удвоенная согласная.
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