Представь , что в вашей школе открывается дополнительный набор в 1 класс . Напиши р??кламный текст о своей школе,чтобы родители первоклассников хотели обучать своих делай именно в этой школе
Обществознание
Представь , что в вашей школе открывается дополнительный набор в 1 класс . Напиши р??кламный текст о своей школе,чтобы родители первоклассников хотели обучать своих делай именно в этой школе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Принимаем учеников в первый класс. с 6 лет. Учителя у нас очень хорошие. Хорошо объясняют темы. В общем (первый раз в первый класс)
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