ДАЮ 28 БАЛЛОВ найдите значения выражения (0,75x-0,25 y)^2-(0,25x+0,75y)^2 при x=16,y=-16

Алгебра
ДАЮ 28 БАЛЛОВ найдите значения выражения (0,75x-0,25 y)^2-(0,25x+0,75y)^2 при x=16,y=-16
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Формулы сокращенного умножения :) Нам дана разность квадратов вида а^2 - b^2 = (a - b)(a + b), где а = (0.75х - 0.25у), а b = (0.25x + 0.75y), следовательно (0.75x - 0.25y - 0.25x - 0.75y)(0.75x - 0.25y + 0.25x + 0.75y) = (0.5x - y)(x + 0.5y) Подставляем значения (8 + 16)(16 - 8) = 192 Ответ: 192.
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