Сочинение образ золотой рыбки

Гость: Гость:

Жили-были старик со старухой и пошёл однажды старик на рыбалку.Закинул сеть потянул и в сети оказалась золотая рыбка она старику сказала:отпусти меня пожалуйсто любое твое желание исполню...Старик возращается домой и рассказывает старухе как всё было.Она ему и говорит:возвращайся на синее море и попроси у золотой рыбки новое корыто... Подходит старик в (5 или пятый как хочешь) раз,море разбушевалось,кликает старик золотую рыбку она опять выплыла и старик ей желанье старухи поведал,золотоя рыбка разозлилась и уплыла.Старик пошёл обратно в избушку видит старуха опять со сломаным корытом