ДАЮ 30 БАЛЛОВ ЗА СОЧИНЕНИЕ Как вы понимаете утверждение Тургенева: "Любовь - это величайшая ценность жизни" (написать сочинение по типу ОГЭ по русскому)

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Что мы ценим больше всего в жизни ? Что делает нас счастливыми? Одни скажут "деньги и богатство". Другие без сомнения ответят "мудрость и знания". Третьи предположат "власть, положение в обществе, слава". Неужели деньги, богатство, знания, власть и слава самые важные ценности в жизни? При серьёзном рассмотрении этого вопроса возникают другие идеи. Без сомнения все мы стремимся к богатству, знаниям, могуществу и славе, которые, при всей своей ценности, все же не являются источником счастья. Человек, обладающий всем богатством мира и знаниями, но , обреченный жить в одиночестве, никогда не был бы счастлив. Такие цели как деньги, богатство, знания, власть и слава могут иметь значение и ценность только тогда, когда их можно разделить с другими людьми, или использовать на благо других. Мы счастливы, когда мы разделяем наше положение, богатство, знания, ценности, которыми мы обладаем, с другими людьми. Если бы Вам предложили миллиард долларов, знания и власть в обмен на Вашу любящую супругу, родителей или детей, продали ли бы Вы их ? Были бы Вы после этого счастливы ? Мы способны испытывать величайшее счастье только, если находимся в гармонических отношениях истинной любви с другими. Следовательно, счастье требует существования отношений с другими, и это относится как к человеку, так и Богу. Таким образом, мы пришли к выводу, что самое ценное в жиэни это любовь. Никакое количество денег, власти или знаний не может сравниться с бесконечной силой истинной любви. И не важно сколько мы живём. Наше биологическое существование не имеет ценности, если мы не испытываем любви. Наблюдая за вселенной, мы отмечали, что всё создание существует в единстве пар или элементов. Это происходит на всех уровнях, начиная даже с минералогии. Атомы и молекулы образованы совокупностью положительных и отрицательных элементов. Для существования и воспроизводства растений необходимо взаимодействие тычинки и пестика, которые представляют собой женское и мужское начало. Система пар проявляется более отчётливо в животном мире. Рыбы, птицы, млекопитающие и другие животные представлены женскими и мужскими особями. Так же и человечество составлено из мужчин и женщин. Почему существует такая система пар? Существовал ли в истории мужчина, который задумал сотворить себя и своих последователей в виде мужской особи с присущими мужскими характеристиками и женское дополнение для создания дома и воспроизводства потомства ? Могло ли это быть запланировано какой-либо женщиной ? Конечно нет. Кто же это сделал ? Разумно допустить, что только истинный Создател, первый мыслитель и творец создал нас мужчинами и женщинами для достижения единства в любви. Создатель разделил все организмы на мужские и женские, так, чтобы они могли объединяться и воспроизводиться через отношения давания и принятия любви. Бог создал всё в виде взаимных пар так, чтобы все уровни творения были способны испытывать радость и любовь.Через акт любви все организмы воспроизводятся и продолжают свою линию жизни. Изначально у Бога появилась концепция любви и только позже Он создал мужчину и женщину. Мужчина и женщина могли найти истинную любовь только друг через друга.