2^x+2^x-1+2^x-2=56 помогите

Математика
2^x+2^x-1+2^x-2=56 помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2ˣ⁻²·(2²+2+1)=56 2ˣ⁻²·7=56 2ˣ⁻²=8 2ˣ⁻²=2³ x-2=3 x=5
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